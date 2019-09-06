Рим, , 14:33 — REGNUM В минувший четверг, 5 сентября, официально приступило к работе новое итальянское правительство, сформированное Демократической партией и Движением 5 звезд, которое возглавил Джузеппе Конте, второй раз ставший премьер-министром. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Члены Совета министров принесли присягу перед лицом президента страны Серджо Маттарелла в Квиринальском дворце. Чтобы обрести все полномочия, правительству еще предстоит получить одобрение двух палат парламента на следующей неделе. Впрочем, этот вопрос воспринимается как решенный, хотя в Сенате коалиция имеет лишь незначительный перевес.

Это одно из самых молодых правительств в истории Италии (средний возраст его членов — 47 лет), но не лучшее с точки зрения равноправия полов: только 7 министров из 21 являются женщинами, отмечает El Mundo. Всего в состав правительства вошли 10 представителей Движения 5 звезд, 9 членов Демократической партии, один представитель маленькой левой партии «Свободные и равные», а также независимый специалист, призванный заменить Маттео Сальвини на посту министра внутренних дел.

В четверг новый Совет министров собрался впервые, чтобы выбрать Паоло Джентилони кандидатом от Италии на должность еврокомиссара. «Это ответственность, которая делает мне честь», — заявил в ответ бывший премьер-министр, представитель Демократической партии. По мнению аналитиков, выбор Джентилони как потенциального члена команды Урсулы фон дер Ляйен, а также назначение министром экономики Роберто Гуалтиери демонстрируют желание протянуть руку ЕС и закрыть брешь, образовавшуюся между европейскими институтами власти и предыдущим коалиционным правительством.