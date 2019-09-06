Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вначале решили отказаться от ранее объявленного бойкота и заслушать кандидатов на посты премьера и министров в будущем правительстве страны, но затем прервали заседание фракции.

Бойкот слушанию нового состава правительства в парламенте члены «Национального движения» объявили сразу же после представления Георгия Гахарии на пост премьер-министра, но 5 сентября неожиданно изменили решение и заявили, что все же учтут интересы избирателей и заслушают будущего премьера и членов его кабинета.

На заседание явился весь состав будущего правительства, но как только кандидаты и депутаты перешли к формату ответов на вопросы, прекращения заседания фракции потребовала депутат Саломе Самадашвили, та самая, которая в день «восхождения» российского депутата Сергея Гаврилова на кресло председателя парламента Грузии, облачившись во флаг Грузии, ворвалась в зал, где проходило заседание МАП, и вместе с соратниками по партии фактически сорвала сессию МАП.

Сейчас именно она сорвала слушание Георгия Гахария и остальных кандидатов на заседании фракции, напомнив бывшему главе МВД его главный грех — разгон акции протеста у здания парламента 20 июня.

Поводом для очередного возмущения депутата Самадашвили, по ее заявлению, стал тот факт, что на заседание фракции не пускают тех граждан, которые пришли сюда выразить свой протест против событий 20 июня и возведения Георгия Гахария на пост премьера. Одной из таких протестующих фигур Самадашвили назвала девушку Мако Гомури, которая в ночь с 20 на 21 августа потеряла один глаз.

Интересно, что позднее сама Мако Гомури сообщила журналистам, что в Тбилиси в настоящее время не находится и по этой причине ожидать и требовать, чтобы ее пустили в здание парламента, не могла.

По требованию Самадашвили председатель фракции Роман Гоциридзе прекратил заседание фракции.

Комментируя происходящее, кандидат в премьер-министры Георгий Гахария назвал это заседание очередным спектаклем, устроенным соратниками Саакашвили, и пообещал, что на посту премьера он с помощью грузинского народа положит конец бесчинствам «Национального движения».

Напомним, что бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября, а 3 сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта» представил кандидатуру нового премьера — Георгия Гахарии, который до настоящего времени занимал должность министра иностранных дел. По информации Гахария, в будущем правительстве будут произведены незначительные изменения: должность министра обороны займет бывший премьер правительства «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, а министром внутренних дел станет бывший начальник Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури. А бывший министр обороны Леван Изория возглавит Совет национальной безопасности. Новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить 8 сентября.