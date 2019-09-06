Барнаул, , 14:28 — REGNUM В Барнауле сегодня, 6 сентября, начал работу Информационный центр избирательной комиссии Алтайского края «Выборы-2019». Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, его задача — обеспечить оперативное освещение подготовки, хода и подведения предварительных итогов голосования на выборах в органы местного самоуправления Алтайского края и довыборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №2.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин призвал журналистов и избирателей критически относиться к непроверенной информации, попадающей, в том числе, в социальные сети.

«Власти сделали очень многое, чтобы эти выборы прошли чисто и открыто. Мы вошли во времена активно распространяемого хайпа и фейковых новостей. Есть люди, которые намерены попиариться таким образом», — констатировал чиновник.

Напомним, 8 сентября 2019 года 207 053 жителям Алтайского края предстоит избрать 248 депутатов и 52 главы сельских поселений. Для этого в регионе будут работать 294 избирательных участка, расположенных в 283 помещениях.

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