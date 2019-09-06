На авиаремонтный завод в городе Барановичи Брестской области поступил на ремонт первый штурмовик Су-25 из Болгарии. Об этом сообщает «Польское радио».

Минск, , 14:25 — REGNUM Самолёт в разобранном виде доставлен транспортным Ил-76, завод приступил к ремонту. Как сообщается, Болгария располагает 14 самолётами этого типа, но только пять из них находятся в лётном состоянии.

Соглашение о ремонте и модернизации болгарских самолётов в Белоруссии было подписано в ноябре 2018 года. Сумма договора составляет более 73 миллионов евро.

Ремонт самолётов ВВС Болгарии, являющейся членом НАТО, создаёт прецедент. Теперь заводы российского «союзника» могут ремонтировать самолёты советских типов, стоящие на вооружении других стран НАТО.