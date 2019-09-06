Дамаск, , 14:19 — REGNUM Сирийская арабская армия возобновила нанесение ударов по горному городу Кабани вечером 5 сентября 2019 года. Город находится на северо-востоке провинции Латакия. Его контролируют две террористические группировки: «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кабани — это важный опорный пункт джихадистов в этом районе.

Для нанесения неоднократных ударов по оборонительным позициям боевиков 4-я бронетанковая дивизия сирийской армии использовала ствольную артиллерию и ракеты класса «земля-земля». Об этом пишет новостной портал Al-Masdar News.

Военный источник издания сообщает, что сирийские военные готовятся к новому штурму города. Террористы сохраняют присутствие в этом районе уже несколько лет. Выбив боевиков из горных районов Латакии Джебель-аль-Туркмен и Джебель-аль-Акрад, сирийская армия сможет овладеть всей равниной Аль-Гааб. Кроме того, правительственным войскам будет открыт путь на важнейший опорный пункт исламистов в провинции Идлиб — город Джиср-эш-Шугур.

С учётом объявленного сирийской армией одностороннего прекращения огня с 6 утра 31 августа 2019 года можно предположить, что массированные обстрелы Кабани были проведены в ответ на активность боевиков.