Серов, Свердловская область, , 06:03 — REGNUM В Свердловской области начались довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Избраться депутатом хотят: спортсмен Антон Шипулин («Единая Россия»), профсоюзный деятель Габбас Даутов (КПРФ), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), фельдшер Алексей Коровкин (СР), преподавательница Ирина Скачкова («Яблоко»), представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенов и кандидат от «Зелёных» Игорь Рузаков.

За своего кандидата смогут проголосовать жители Карпинска, Нижней Салды, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанского, Гари, Ивделя, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Лесного, Нижней Туры, Новой Ляли, Перыма, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьсы, Тавды и Таборинского муниципального района на избирательных участках в своих муниципалитетах.

Напомним, вакантное место в Госдуме освободилось после перехода депутата Сергея Бидонько («Единая Россия») в команду губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Бидонько назначили вице-губернатором региона.

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