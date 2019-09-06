Брест, Белоруссия, , 14:12 — REGNUM Отношения у Белоруссии с Россией — братские, однако Минск требует, чтобы Москва не давила и не притесняла республику, а поддержала в трудную минуту. Об этом сегодня, 6 сентября, в ходе рабочей поездки в Брест заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья», — приводит агентство БЕЛТА слова главы государства.

Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».

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«Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата, — подчеркнул Лукашенко. — Но мы требуем от старшего брата, чтобы […] они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали».

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