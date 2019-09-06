Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.

Глава оборонного ведомства, выступая в мозговом центре Royal United Services Institute, обвинил Пекин в воровстве технологий и в стремлении к глобальному доминированию.

«Чем больше государство зависит от китайских инвестиций, тем более они подвержены влиянию со стороны Пекина. Я хотел бы предостеречь моих друзей в Евросоюзе от этого», — подчеркнул Эспер.

Также министр обороны США подверг критике Россию за агрессивную политику в Евросоюзе.

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