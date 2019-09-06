Киев, 6 сентября 2019, 14:01 — REGNUM На Украине будет выстроена рентная коррупционная модель экономики, заявил 6 сентября экономист Алексей Кущ на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт рассказал, что подобная модель экономики зародилась в постколониальной Африке, где корпорации богатели на жителях трущоб, монополизировав системы электро‑ и водоснабжения.
Подобную схему хотят реализовать на Украине, считает Кущ.
По его мнению, украинская элита позже продаст созданный ею инструмент ограбления населения западным структурам.
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