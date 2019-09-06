Киев, 6 сентября 2019, 14:01 — REGNUM На Украине будет выстроена рентная коррупционная модель экономики, заявил 6 сентября экономист Алексей Кущ на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если экономика слабая, а население бедное, единственная возможность разбогатеть — это применение принципа: «С бедных по нитке — олигарху новая рубашка Brioni», — отметил он.

Эксперт рассказал, что подобная модель экономики зародилась в постколониальной Африке, где корпорации богатели на жителях трущоб, монополизировав системы электро‑ и водоснабжения.

Подобную схему хотят реализовать на Украине, считает Кущ.

«Рассматривается идея создания инфраструктурного монстра, куда сольют магистральные газовые и электросети, а также облгазы. Ходят слухи, что управлять чудо-монстром будет известный мизантроп и молодой циник Коболев (Андрей Коболев — глава «Нафтогаза» — ИА REGNUM)», — добавил эксперт.

По его мнению, украинская элита позже продаст созданный ею инструмент ограбления населения западным структурам.

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