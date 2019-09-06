Мурманск, , 13:55 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский прибыл в Мурманск с рабочим визитом.

Как сообщает tv21.ru, министр начал свой визит с посещения строящегося Театра кукол. Директор Театра кукол отметил, что реконструкция здания выполнена на 91%. Сейчас идут отделочные работы. К концу декабря строители объект сдадут. Далее министр посетил Областной драматический театр, который находится на реконструкции. Объект планируют сдать в 2020 году.

Владимир Мединский отметил, что это первые театры, которые будут сдаваться в рамках национального проекта «Культура».

"Если мы возьмём за 100 процентов объём финансовая национального проекта «Культура», то, впервые в истории нашей страны, приблизительно 85 процентов — это прямые инвестиции в инфраструктуру региона. Мы понимаем, что культура России это не только объект нашей гордости — Большой Мариинский театр, но и наша огромная необъятная страна. Тем регионам, которые наиболее эффективны и успевают за национальным проектом первыми, мы всегда стараемся помочь», — цитирует министра агентство B-port.