Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

В ведомстве уточнили, что бывший гендиректор «Рустави 2» обвиняется в растрате прав собственности телекомпании в особо крупном размере. Отмечается, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Гварамия также обвиняется в коммерческом подкупе, изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что нанесло телекомпании крупный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа собственник телекомпании «Рустави 2» Кибара Халваши заявил, что кредиторская задолженность телеканала приближается к 70 млн лари ($24 млн по курсу на 12 августа).

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