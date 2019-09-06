Рим, 6 сентября 2019, 13:51 — REGNUM Кандидат на пост еврокомиссара от Италии, экс-премьер Паоло Джентилони в пятницу, 6 сентября, провел встречу с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен, передает Mediaset.
Разговор продлился около часа и, как сообщили стороны по его завершении, прошел в дружественной обстановке.
Фон дер Ляйен в ближайшие недели должна встретиться со всеми кандидатами в еврокомиссары, чтобы согласовать распределение постов.
По данным итальянских СМИ, правительство страны претендует на получение пост комиссара по экономическим вопросам, самого значимого среди всех «экономических» постов в комиссии. Вторым вариантом является получение пост комиссара по торговле.
Наблюдатели отмечают, что поскольку нынешнее правительство Италии куда более дружественно настроено по отношению к евробюрократам, чем прежнее, то в качестве ответного жеста Италия действительно может получить этот пост.
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