Рим, , 13:51 — REGNUM Кандидат на пост еврокомиссара от Италии, экс-премьер Паоло Джентилони в пятницу, 6 сентября, провел встречу с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен, передает Mediaset.

Разговор продлился около часа и, как сообщили стороны по его завершении, прошел в дружественной обстановке.

Фон дер Ляйен в ближайшие недели должна встретиться со всеми кандидатами в еврокомиссары, чтобы согласовать распределение постов.

По данным итальянских СМИ, правительство страны претендует на получение пост комиссара по экономическим вопросам, самого значимого среди всех «экономических» постов в комиссии. Вторым вариантом является получение пост комиссара по торговле.

Наблюдатели отмечают, что поскольку нынешнее правительство Италии куда более дружественно настроено по отношению к евробюрократам, чем прежнее, то в качестве ответного жеста Италия действительно может получить этот пост.

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