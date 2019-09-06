Сирийская арабская армия в ходе проведения операции по зачистке недавно освобождённых районов на севере провинции Хама обнаружила целый подземный город боевиков. Он расположен под городом Аль-Латамина. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Дамаск, , 13:50 — REGNUM Подземный город представляет собой большую и сложную сеть подземных туннелей. В этом крупнейшем подземном объекте есть все условия для длительного пребывания. Помещения имеют разное назначение. Оборудованы подземные госпитали, склады оружия и боеприпасов, склады медикаментов.

Данный объект специально возводился боевиками в надежде избежать обнаружения со стороны правительственных войск, а также избежать ударов с воздуха. Сеть туннелей позволяла боевикам скрытно перебрасывать свои резервы на угрожаемые участки обороны.

Тем не менее, большая часть этой подземной сети уничтожена именно ударами с воздуха. Как ни копай под землей, но все равно, необходимо делать и входы и выходы.

Однако подземный город не дал возможности боевикам долго удерживать город Аль-Латамина. Под мощным натиском сирийской армии при поддержке ВКС РФ оборона джихадистов на этом участке фронта развалилась буквально в течение нескольких дней.