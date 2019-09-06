Цхинвал, , 13:49 — REGNUM Курс Грузии на военное сотрудничество с США и рядом стран Европы ведет к новой волне напряженности и может взорвать мир, установленный в 2008 году, заявил в интервью турецкому изданию «Cumhuriyet» министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, передает 6 сентября ИА «Рес».

Дмитрий Медоев Sputnik-ossetia.ru

По словам Медоева, после августа 2008 года политическая карта Закавказья изменилась. Возникли независимые государства Южная Осетия и Абхазия, однако с новой реальностью не хотят считаться Грузия и западные государства.

«Считаем, что курс Грузии на военное сотрудничество с Соединенными Штатами и рядом стран Европы ведет к новой волне напряженности и может взорвать мир, который установился в 2008 году», — заявил глава МИД.

В этой связи, утверждает Медоев, стратегическое значение имеет договор о союзничестве и интеграции России и Южной Осетии, так как договор определяет право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.