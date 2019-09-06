Джаяпура, Индонезия, , 13:49 — REGNUM Декларация о защите мира в Папуа (Индонезия) была подписана в Джаяпуре, свидетелями подписания стали командующий вооруженными силами страны Хади Тжахжанто и начальник полиции Тито Карнавян, сообщает информационное агентство Antara.

Декларация, подписанная общественными, религиозными и молодежными лидерами, была заключена главным инспектором полиции в Папуа Рудольфа Роджи и губернатором Папуа Лукасом Энембе.

В декларации стороны выразили стремление «поддерживать единство в Папуа, жить бок о бок в гармонии, мирно, с любовью, согласились не подвергаться влиянию ложной информации и отклонить радикальные и сепаратистские группировки в Папуа».

«Давайте жить бок о бок, поддерживая единство, потому что все мы одна Индонезия», — заявил губернатор Папуа, высоко оценив идею подписания декларации о защите мира в Папуа и напомнив, что все люди имеют одинаковое право на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Новой Зеландии признало Папуа и Западное Папуа частью суверенной территории Индонезии, призвав государство защищать и уважать права всех своих граждан.

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