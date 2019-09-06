Буэнос-Айрес, , 13:29 — REGNUM Власти Соединенных Штатов одобрили выделение инвестиций Аргентине в размере $400 млн, об этом 6 сентября сообщает ежедневная газета La Nation.

Средства пойдут на строительство сети автомагистралей, которые помогут развитию «более здоровой экономики».

Договоренность о выделении инвестиций были достигнуты во время визита в Аргентину советника и дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп, посвященного расширению прав женщин в стране.

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