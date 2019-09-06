Москва, , 13:19 — REGNUM Несмотря на то, что Евросоюз остаётся политическим союзником США, экономика постоянно разъедает их политический альянс, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя противоречивую реплику будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который назвал США самым сильным международным союзником ЕС, но в то же время призвал Евросоюз научиться противостоять Вашингтону.

«США являются источником угрозы в плане экономических интересов ЕС, — сказал Кагарлицкий. — Но Евросоюз лишён достаточной военной мощи, и даже такие старые и опытные в военном отношении державы, как Германия, Франция и Англия, не обладают ресурсами для того, чтобы продвигать свои интересы вовне самостоятельно и вооружённым путём. Этого не будет. Армия ЕС — это шутка. Но при этом в случае острых ситуаций ЕС державы пока ещё рассчитывают на США. Политический союз Вашингтона и Брюсселя может быть поколеблен, но по крайней мере он ещё не рухнул».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен научиться противостоять России, Китаю и Соединённым Штатам, которые, как отметил политик, остаются самым сильным международным союзником ЕС.

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