Москва, 6 сентября 2019, 13:19 — REGNUM Несмотря на то, что Евросоюз остаётся политическим союзником США, экономика постоянно разъедает их политический альянс, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя противоречивую реплику будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который назвал США самым сильным международным союзником ЕС, но в то же время призвал Евросоюз научиться противостоять Вашингтону.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Европейский союз должен научиться противостоять России, Китаю и Соединённым Штатам, которые, как отметил политик, остаются самым сильным международным союзником ЕС.
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