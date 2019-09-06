Пхеньян, , 13:23 — REGNUM Правительство КНДР направило в ООН письмо с просьбой о сокращении числа сотрудников организации в стране к концу года, сообщает агентства Reuters.

Согласно опубликованным данным, власти КНДР намерены сократить число сотрудников Программы развития ООН с шести до одного-двух, сотрудников Всемирной организации здравоохранения — до четырех, сотрудников ЮНИСЕФ — до одного-двух.

Кроме того, представители Всемирной продовольственной программы ООН так же сообщили о переговорах с правительством КНДР о планах оказания помощи на 2019−2021 год. Отмечается, что представителям ВПП также придется сократить число сотрудников в КНДР в «зависимости от объема предоставляемой помощи».

Известно, что ВПП ООН в течение трех лет намерена потратить на гуманитарную помощь около $116 млн.

Напомним, что в феврале текущего года КНДР обратилась в ООН за помощью из-за нехватки продовольствия. По оценкам специалистов ООН, 41% или 13 млн человек в КНДР страдают от недоедания.