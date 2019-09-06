Симферополь, , 13:16 — REGNUM На политическое будущее Ксении Собчак её высказывания о статусе Крыма вряд ли повлияют — размышления на глобальные темы приносят меньше реальных врагов, чем обсуждение острых локальных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Конечно, можно было бы заявить, что, если Ксения Анатольевна хочет баллотироваться в Госдуму в 2021 году (а она и в своих интервью 2019 года не отрицала такой возможности), ей стоило бы активнее дискутировать не о статусе Крыма, находясь в Киеве, а, грубо говоря, о реновации в Санкт-Петербурге — но на самом деле это не так», — уверен политолог.

По его словам, слишком рано обращаясь к темам локальной повестки, политик рискует нажить себе новых врагов — может быть, и не смертельных для него, но всё равно способных ему вредить.

«Высказывания по глобальным вопросам, напротив, многих могут раздражать, но к появлению влиятельных недоброжелателей приводят куда реже. А получить дополнительные очки на вопросах локальной и социальной повестки при наличии значительных ресурсов на избирательную кампанию (а они у Ксении Собчак, если она захочет идти в парламент через два года, наверняка будут) вполне реально, даже если ранее политик ранее к этим вопросам и не обращался. Вспомним, как в ходе президентских выборов-2018 Ксения Собчак, ненадолго обратившись к теме мусорного полигона около Волоколамска, в итоге и правда получила в этом городе результат выше, чем в среднем по Подмосковью (3,65% против 2,13% голосов соответственно)», — напомнил Михаил Нейжмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак, выступая в эфире украинских СМИ в очередной раз заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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