6 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Японским правым националистам остается только изливать желчь на страницы своей русофобской газеты «Санкэй симбун» и продолжать требовать от своего премьера большей жесткости в отношении Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, японские правые силы, в частности их рупор газета «Санкэй симбун» изначально выступала против участия премьер-министра своей страны Синдзо Абэ в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, куда последнего пригласил лично президент РФ Владимир Путин. Отказ присутствовать на форуме должен был продемонстрировать недовольство японского правительства состоявшейся рабочей поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на один из российских Курильских островов — Итуруп и проведением на Курилах рутинных военных учений. Однако японский премьер на то и руководитель страны, чтобы, не впадая в капризы и надуманные обиды, строить не сиюминутные, а долговременные отношения со столь важным геополитическим соседом, каковым, кто бы что не говорил, является для Токио Российская Федерация.

Флаг Японии

Анатолий Кошкин, , 13:15 — REGNUM Поэтому японским правым националистам остается только изливать желчь на страницы своей русофобской газеты и продолжать требовать от своего премьера большей жесткости в отношении Москвы.

Посещение премьер-министром РФ Дмитирием Медведевым рыбоперерабатывающего завода «Ясный» на острове Итуруп Governme

В сегодняшней редакционной статье этой газеты не без злорадства констатируется, что, «хотя премьер Абэ и провел с президентом Путиным уже 27-е переговоры, прогресс по поводу возвращения северных территорий отсутствовал». При этом отмечается, что «Путин перед началом встречи с Абэ выставил своего японского коллегу в дурацком свете, наблюдая за видеорепортажем праздничной церемонии начала работы рыбоперерабатывающего завода (о, ужас! — А. К.) на северной территории — острове Шикотан». Сообщается, что это крупный рыбокомбинат с высокотехнологичным оборудованием. Тем самым, по утверждению «Санкэй симбун», «было продемонстрировано намерение, не обращая внимания на Японию, развивать четыре северных острова». «Хотя считается, что премьер Абэ и президент Путин находятся в близких отношениях, — пишет газета, — результаты повторяющихся одних за другими переговоров свидетельствуют именно о таком (обращении Путина с Абэ)… Видя подобное, Абэ следовало бы тот час же вернуться домой».

Встреча Владимира Путина с Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума Kremlin.ru

«Санкэй симбун» вновь утверждает о необходимости для Японии переосмыслить стратегию в отношении России. Премьер Абэ должен вернуться к основам (политики в отношении России) и ставить целью возвращение всех четырех северных островов, являющихся исконной территорией Японии, настаивает газета националистов. Японскому премьеру рекомендуется решительно заявить президенту Путину, что без возвращения четырех островов японское экономическое сотрудничество (с Россией) невозможно и участия Японии в развитии дальневосточного края не будет.

При этом газета утверждает, что в январе текущего года Совет безопасности Российской Федерации принял по поводу заключения российско-японского мирного договора решение «не форсировать переговоры и не идти на поводу у японской стороны», к чему-де нельзя несерьезно относиться. Там же, продолжает газета, принят курс на требование от Японии признания того, что по итогам Второй мировой войны четыре северных острова стали территорией России. И напоминает, что возглавляет Совет безопасности РФ президент Путин. Впоследствии 22 июня он заявил, что «не имеет планов передавать острова». Указывает «Санкэй симбун» и на поездку в августе Медведева на Итуруп, и на «усиление российской армии на северных территориях».

Совещание Совета Безопасности РФ Scrf.gov.ru

Планы же начать в октябре пилотные поездки на Курилы японских туристов в рамках разрекламированной «совместной хозяйственной деятельности» едва ли связаны с возвращением территорий, сетует газета. И восклицает: «То, что японцы будут с туристическими целями посещать незаконно оккупированные Россией японские острова, плохая шутка».

Сообщалось, что премьер Абэ на встрече с президентом Путиным пытался «объяснить» реакцию японского правительства в отношении введенного в строй на Шикотане нового крупного рыбозавода. Принял Путин эти разъяснения или нет, не сообщается. А вот посольство РФ в Токио дало на неуклюжее японское «представление» по поводу открытия завода единственно возможный ответ. А именно: «Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий». В российском дипломатическом представительстве также выразили надежду на то, что «Япония будет осознавать эту реальность». «Считаем, что подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору между нашими странами», — добавили в посольстве.

Полагаю, и президент Путин мог бы в таком духе высказаться в беседе с Абэ. Но, наверное, воздержался, дабы не расстраивать находящегося в гостях «друга Синдзо»…

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