Ереван, , 13:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении работает над открытием посольства Израиля в Ереване. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян на, а заседании парламентской комиссии по внешним отношениям, сообщает издание News.am.

Министр отметил, что в Израиле, в свою очередь, должно открыться армянское консульство. Мнацаканян добавил, что Армения также планирует укрепить свои дипломатические позиции в Юго-Восточной Азии.

Напомним, 26 июня сопредседатель международного общественного форума «Израиль-Армения», доктор Александр Цинкер заявил, что армянское посольство в Израиле планируется открыть до конца 2019 года.

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