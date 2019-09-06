Симферополь, 6 сентября 2019, 13:12 — REGNUM Очередным скандальным заявлением о Крыме Ксения Собчак не привлекает внимание к себе, а делает реверанс в сторону украинской стороны и протестной либеральной общественности в России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября высказал ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
По его словам, Ксения Собчак наверняка понимает, что такой публичный взгляд на статус Крыма принесёт ей не политические очки, а «эффект д’Артаньяна» — «меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак заявила украинским СМИ, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.
Читайте ранее в этом сюжете: Мнение: терпеть «политических паразитов» ради либерального имиджа — ошибка
Читайте развитие сюжета: Заявления Собчак о Крыме не повлияют на её политическое будущее — эксперт