Симферополь, , 13:12 — REGNUM Очередным скандальным заявлением о Крыме Ксения Собчак не привлекает внимание к себе, а делает реверанс в сторону украинской стороны и протестной либеральной общественности в России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября высказал ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Собчак озвучила примерно ту же позицию, что и, например, в ходе своей президентской кампании в 2018 году. Подобная или близкая позиция характерна для целого ряда российских либеральных политиков. Например, за проведение повторного референдума (правда, не «международного», а среди жителей Крыма) выступал Григорий Явлинский», — напомнил эксперт.

По его словам, Ксения Собчак наверняка понимает, что такой публичный взгляд на статус Крыма принесёт ей не политические очки, а «эффект д’Артаньяна» — «меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там».

«Основная часть российской аудитории вряд ли будет приветствовать её высказывание, что вариант «отдать Крым» был бы «самым правильным», хотя и невозможным. Очевидно, что для самой Собчак ответ на этот вопрос был способом не привлечь к себе внимание, а сделать предельно формальный реверанс в сторону украинской стороны и протестной либеральной общественности в России, чтобы побыстрее перейти к другим темам», — уверен Нейжмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак заявила украинским СМИ, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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