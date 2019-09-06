Владивосток, , 13:12 — REGNUM Болгария переписывает историю, говоря о том, что войска Красной Армии «принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это абсолютно четкий индикатор того, что Болгария переписывает историю, — сказала Захарова в интервью ТАСС. — Это опасная тенденция, потому что она противозаконная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с организуемой посольством РФ в Софии выставкой, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, назвав её вмешательством во внутриполитическую жизнь страны.

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В болгарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушения гражданской совести».

В свою очередь в посольстве РФ в Болгарии заявили, что выставка, которая будет открыта 9 сентября на площадке культурно-информационного центра посольства, «направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ».

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