Кабул, , 13:11 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Соединенные Штаты с официальным визитом, об этом 6 сентября сообщает издание Tolo News.

Государственный визит состоится в субботу, 7 сентября, он пройдет на фоне предстоящих в Афганистане президентских выборов, а также попытки Вашингтона заключить соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают вести активную террористическую деятельность в Афганистане, несмотря на мирные переговоры с США.

Как отмечают эксперты, причиной подобного непоследовательного поведения является тот факт, что в рядах террористов есть силы, желающие сорвать переговоры.