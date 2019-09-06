Ереван, , 13:03 — REGNUM Между Россией и Арменией на межгосударственном уровне нет каких-либо разногласий, связанных с правовыми процессами. Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции.

Глава МИД прокомментировал вопрос об отказе российской стороны экстрадировать в Армению бывших государственных служащих по запросу Генеральной прокуратуры республики.

Министр отметил, что, несмотря на некоторые правовые вопросы, на межгосударственном уровне стороны продвигают повестку, направленную на углубление союзнических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Генпрокуратуре Армении заявили, что российские коллеги отказали в выдаче бывшего главного принудительного исполнителя республики Миграна Погосяна. Бывший госслужащий обвиняется в присвоении и растрате в особо крупных размерах.

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