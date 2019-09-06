Псков, , 13:02 — REGNUM Псковское региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в Псковской области прошла в строгом соответствии с избирательным законодательством — и региональным, и федеральным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, с таким заявлением выступил секретарь регионального отделения, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

«Важно, чтобы наши избирательные комиссии обеспечили право граждан проголосовать, чтобы наблюдатели могли проследить за процедурой на избирательных участках, дабы впоследствии ни у кого не было претензий, что выборы проходили с нарушениями. В этом заключается наша заинтересованность. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы избирательный процесс прошел открыто, честно и в соответствии с законодательством», — подчеркнул Котов.

По его словам, наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области в единый день голосования будут открыты 114 участков. Выборы пройдут в десяти муниципальных образованиях. Всего завершатся 13 избирательных кампаний. Возможность проголосовать есть у около 92 тыс. избирателей — это 17,3% от их общего количества в регионе.