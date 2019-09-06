Москва, , 12:54 — REGNUM В Москве в гостинице «Украина» был сгенерирован цифровой ключ, который обеспечит дешифрование данных на первых экспериментальных электронных выборах в России. Процедура прошла 6 сентября в присутствии наблюдателей и СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Процедура генерации транслировалась на большой монитор в одном из залов гостиницы. Сперва присутствующим продемонстрировали, что компьютер работает в автономном режиме и не подключён к сети интернет. После этого технический специалист дал команду запустить генерацию ключа, и присутствующие в зале увидели, как программа запустила процесс и спустя около 2−3 минут на командной строке появилась последовательность цифр.

После этого цифровой ключ был разделён на семь частей. Каждая часть была скопирована на флеш-носитель, который был запечатан в специальный конверт и передан своему хранителю. Воссоединят цифровой ключ 8 сентября в 20:30 для подсчёта голосов.

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