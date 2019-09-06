Киев, 6 сентября 2019, 12:41 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда «обрушивают систему международной поддержки страны». Об этом 6 сентября написал на своей странице в Фейсбук политтехнолог и телеведущий канала «Прямой» (принадлежит пятому президенту Петру Порошенко) Тарас Березовец, комментируя готовность Киева обменять бывшего начальника ПВО бригады ДНР Владимира Цемахана украинских пленных.
Он полагает, что осужденный в России украинец Олег Сенцов якобы не согласился бы вернуться домой в обмен на освобождение Цемаха.
По его словам, команда Зеленского не может победить Кремль. «Но проблема как раз-таки заключается в том, что когда КВНщики начинают играть с офицерами КГБ, в итоге получится совсем не рейтинговое шоу, а очередной триллер с трагическим концом», — добавил Березовец.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха в рамках запланированного обмена пленными.
В нем Вестербеке называет Цемаха подозреваемым в деле о сбитом MH17 и настаивает на том, что «чрезвычайно важно» допросить его силами Совместной следственной группы. В случае выдачи Цемаха России та не позволит следователям общаться с подозреваемым. По данным украинских СМИ, с 31 августа в Киеве работают голландские следователи. Ожидается, что они допросят бывшего начальника ПВО ДНР Цемаха.