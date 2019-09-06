Киев, 6 сентября 2019, 12:37 — REGNUM В долгосрочной перспективе возможно восстановление и развитие экономических отношений между Украиной и Россией. Об этом 6 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Светлана Кушнир.
При этом она считает, что Киеву удалось компенсировать потерю российского рынка за счет выхода украинского бизнеса на рынок Азии.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае Национальный банк Украины проинформировал, что за январь-март 2019 года товарооборот Украины с Россией сократился на 10,9% до 2,339 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров из Украины на территорию России сократился на 16,4% до 0,595 млрд долларов, импорт на 8,8% до 1,744 млрд долларов. При этом доля Евросоюза во внешней торговле товарами с Украиной выросла с 37,6% в первом квартале 2018 года до 38,6% в первом квартале текущего года.