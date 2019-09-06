Киев, , 12:37 — REGNUM В долгосрочной перспективе возможно восстановление и развитие экономических отношений между Украиной и Россией. Об этом 6 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Светлана Кушнир.

«Любая война заканчивается миром. Когда это случится, мы пока не знаем. Страна не сможет поменять свое место жительства, Российская Федерация останется нашим соседом. Поэтому в дальней перспективе возможно восстановление экономических связей, восстановление добрососедских отношений. Но в этом плане Украина должна отстаивать свою суверенность, независимость и целостность своих границ», — сказала Кушнир.

При этом она считает, что Киеву удалось компенсировать потерю российского рынка за счет выхода украинского бизнеса на рынок Азии.

«Много отраслей украинской промышленности были завязаны на российский рынок. 2014−2015 годах у нас был тяжелейший провал, потому что разорвались корпорационные связи. Но украинские промышленники начали искать другие ниши и другие рынки сбыта, и именно азиатский рынок стал для нас открытием. Еще есть рынки Латинской Америки, Африки. Пока мы туда не дошли, там активничают китайцы. На экономическом поле у нас очень много соперников, а союзников не так много», — сказала Кушнир.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Национальный банк Украины проинформировал, что за январь-март 2019 года товарооборот Украины с Россией сократился на 10,9% до 2,339 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров из Украины на территорию России сократился на 16,4% до 0,595 млрд долларов, импорт на 8,8% до 1,744 млрд долларов. При этом доля Евросоюза во внешней торговле товарами с Украиной выросла с 37,6% в первом квартале 2018 года до 38,6% в первом квартале текущего года.