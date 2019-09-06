Москва, , 12:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заинтересована в широком участии авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в РФ», — сказала Памфилова на международной конференции, которая посвящена цифровизации выборов.

По ее словам, международные наблюдатели на выборах в РФ обладают широкими правами, которые позволяют наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 8 сентября состоится единый день голосования, в этот день будут проходить выборы в выборные органы и на выборные должности различных уровней, в частности, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы глав 19 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Читайте также: Кириенко: сегодня выборы требуют от участников «высочайшей порядочности»