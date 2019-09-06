Киев, , 12:47 — REGNUM Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности», — рассказал он.

Поскольку политики перестали быть депутатами и лишились неприкосновенности, их объявили в розыск, добавил Луценко.

Напомним, ранее Верховная рада 373 голосами «за» отменила депутатскую неприкосновенность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба предупредил бывшего президента Украины Петра Порошенко, что после вступления в силу закона об отмене неприкосновенности, он не сможет игнорировать вызовы на допросы.

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