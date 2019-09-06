Хельсинки, , 16:33 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил на пресс-конференции в Хельсинки в пятницу, 6 сентября, что новых переговоров по соглашению о выходе Великобритании из блока ЕС (Brexit) не будет.

«Мы не собираемся открывать это соглашение, которое мы обсуждали между Великобританией и Европейским союзом», — сказал премьер-министр страны.

Напомним, председательство Финляндии в Совете Европейского союза началось 1 июля и закончится 31 декабря 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания должна покинуть Европейский союз 31 октября 2019 года. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Brexit состоится при любом варианте — по соглашению с ЕС или без него.