Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Слухи о строительстве на территории Казахстана 55 китайских заводов направлены на дестабилизацию ситуации в республике. Об этом 6 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия, сообщает издание TengriNews.

Глава государства заявил, что подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые манипулируют мнением граждан. «Наш народ мудр и способен жить своим умом», — сказал Токаев.

По его словам, власти должны разъяснить цели и задачи государственной политики, что зачастую выходит плохо. «Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Нур-Султане проходит первое заседание Национального совета общественного доверия под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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