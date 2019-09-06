Рязань, , 12:29 — REGNUM Кандидаты на пост главы администрации Рязани представили свои программы конкурсной комиссии в малом зале мэрии 6 сентября 2019 года. Выступления претендентов транслировались в сети. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соперники рассказали о том, каким они видят будущее областного центра и ответили на вопросы комиссии.

До завершающего этапа допустили двух кандидатов. Первым выступал замглавы администрации Пронского района Андрей Ильичёв. Затем место за трибуной заняла исполняющая обязанности мэра Елена Сорокина. Претенденты представили своё видение комфортной городской среды и высказались за сокращение числа заместителей главы администрации Рязани.

В предвыборной гонке изначально участвовали восемь кандидатов, однако комиссия отобрала только двух претендентов. 6 сентября 2019 года также пройдёт тайное заседание комиссии, на котором подведут итог программных заявлений и примут решению о рекомендации одного из кандидатов для голосования в городской думе.