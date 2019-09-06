Рим, , 12:25 — REGNUM 9 сентября в Риме перед зданием парламента страны пройдет массовая акция оппозиции, сообщил в пятницу, 6 сентября, в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В это время в парламенте будет проходить голосование о доверии новому правительству Италии, а граждане, недовольные тем, что новое правительство появилось на свет без проведения выборов и не представляет большинства населения, проведут свою «встречу» поблизости, отметил Сальвини.

Вторым организатором акции является еще одна правоцентристская партия — «Братья Италии». Лидеры обеих партий призвали своих сторонников приходить к зданию парламента без партийной символики — только с национальными флагами.

Сальвини также сообщил, что другая масштабная протестная акция будет проведена в Риме 19 октября.

Новое правительство Италии сформировано либералами из Демократической партии и популистами из «Движения 5 звезд». В нынешнем составе парламента они контролируют чуть более 50% голосов, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет чуть более 40%. Решение президента Италии Серджо Маттареллы позволить сформировать такое «правительство меньшинства» без проведения выборов было встречено его оппонентами с недовольством и объясняется, по их мнению, желанием любыми способами не допустить к власти правые партии.