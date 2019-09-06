Мадрид, , 12:24 — REGNUM Когда новый британский посол в Испании Хью Эллиотт прибыл на место работы в августе, он сказал: «Пока Соединенное Королевство готовится к выходу из ЕС 31 октября, мы вступаем в новую фазу наших динамично развивающихся двухсторонних отношений». Вчера, 5 сентября, посол дал интервью испанскому изданию El Mundo перед тем, как предстать перед королем Филиппом VI с подтверждением своих полномочий. Дипломат попросил у испанцев «доверия к будущему» и заверил, что права европейцев на британской территории будут соблюдаться, а Соединенное Королевство останется «открытым миру».

В первую очередь журналист El Mundo попросил посла прокомментировать события в британском парламенте на этой неделе и текущую политическую ситуацию. «Позиция моего правительства заключается в том, что произошло великое «упражнение» в демократии, которым стал референдум, — ответил Эллиотт. — Больше 17 млн человек проголосовали за наш выход из ЕС. То есть большинство. Для любого правительства выполнить этот наказ — фундаментальная задача. Поэтому сейчас мы сфокусированы на выходе из ЕС 31 октября. Законопроект, представленный оппозицией на этой неделе, очевидно усложняет достижение этой цели <…> В связи с происходящим в парламенте премьер-министр ходатайствует о срочных выборах — опять же для того, чтобы выполнить волю народа».

«Вы верите, что Джонсон придет к соглашению с ЕС?» — спросил представитель испанского СМИ. «Сейчас происходят изменения, события в парламенте развиваются быстро. Мы должны увидеть, как продвигается процесс. Могу сказать, что переговоры идут, мы твердо намерены выйти с соглашением, так что тщательно и технично работаем над этим», — заверил дипломат. Журналист уточнил, возможно ли возвращение к соглашению, заключенному Терезой Мэй. В ответ Хью Эллиотт напомнил, что парламент отверг документ три раза. «Едва ли тут что-то изменится», — добавил он.