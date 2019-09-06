Мадрид, 6 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Когда новый британский посол в Испании Хью Эллиотт прибыл на место работы в августе, он сказал: «Пока Соединенное Королевство готовится к выходу из ЕС 31 октября, мы вступаем в новую фазу наших динамично развивающихся двухсторонних отношений». Вчера, 5 сентября, посол дал интервью испанскому изданию El Mundo перед тем, как предстать перед королем Филиппом VI с подтверждением своих полномочий. Дипломат попросил у испанцев «доверия к будущему» и заверил, что права европейцев на британской территории будут соблюдаться, а Соединенное Королевство останется «открытым миру».
В первую очередь журналист El Mundo попросил посла прокомментировать события в британском парламенте на этой неделе и текущую политическую ситуацию. «Позиция моего правительства заключается в том, что произошло великое «упражнение» в демократии, которым стал референдум, — ответил Эллиотт. — Больше 17 млн человек проголосовали за наш выход из ЕС. То есть большинство. Для любого правительства выполнить этот наказ — фундаментальная задача. Поэтому сейчас мы сфокусированы на выходе из ЕС 31 октября. Законопроект, представленный оппозицией на этой неделе, очевидно усложняет достижение этой цели <…> В связи с происходящим в парламенте премьер-министр ходатайствует о срочных выборах — опять же для того, чтобы выполнить волю народа».