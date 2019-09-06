Рим, , 12:17 — REGNUM Целью внешней политики Италии будет защита национальных интересов страны в Европе и мире, написал в своем письме к итальянским дипломатам в пятницу, 6 сентября, новый глава МИД, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает информагентство ANSA.

Ди Майо подчеркнул, что Италия останется верной своим союзникам по ЕС и НАТО, однако будет вести диалог «со всеми».

В частности, новый министр намерен уделить больше внимания взаимодействию со странами Африки, а также намерен настаивать на пересмотре Дублинское соглашения стран-членов ЕС о миграции.