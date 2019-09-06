Киев, , 12:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею легализации оружия на Украине. Об этом он заявил в ответе на петицию, опубликованном на сайте президента Украины.

Зеленский запомнил, что в конституции Украины наивысшей ценностью названы жизнь и здоровье человека, а также его безопасность.

«Учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — сказано в ответе.

Президент Украины поблагодарил десятки тысяч человек, подписавших петицию, и пообещал передать изложенные в ней идеи в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что по итогам двух майданов и гражданской войны в Донбассе на руках у жителей Украины находится порядка 6 млн единиц огнестрельного оружия и миллионы патронов к нему.

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