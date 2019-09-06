Тбилиси, , 12:13 — REGNUM В том предложении, которое США сделали Украине, оформив с ней и Польшей меморандум на поставку 6 млрд кубометров сжиженного газа, в Грузии увидели и «свой уникальный шанс». Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Уникальный шанс для Грузии — революционное энергетическое предложение США Европе».

Вопрос энергоснабжения Украины и Польши США увязывают с вопросом противодействия планам России по развалу североатлантического альянса, пишет издание.

По информации автора статьи, тема энергобезопасности, затронутая в рамках визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса, была главным посланием для стран Европы.

«Россия продолжает незаконную оккупацию больших территорий Грузии и Украины. Правда состоит в том, что Россия пытается развалить наш альянс уже с применением запасов нефти и газа. Польша имеет твердую позицию, и мы должны обеспечить ее энергобезопасность и независимость», — передает издание отрывок из выступления Пенса в Польше.

Согласно меморандуму, который подписали США, Польша и Украина, сжиженный газ будет поставляться из США танкерами в порт Польши, где находится платформа сжиженного газа, а оттуда по реверсной системе будет подаваться из Польши на Украину.

«В энергополитике фактически произошла третья технологическая революция, которая коренным образом изменила принципы энергобезопасности. Благодаря ей у США появился доступ к сланцевому газу, а это развило освоение технологий сжиженного газа и создало прецедент, когда США впервые из самого крупного энергопотребителя превратились в самого крупного энергопроизводителя», — пояснил в беседе с изданием грузинский эксперт Вахтанг Маисая.

По его мнению, США этим шагом предложили Украине решение проблемы, которая возникла бы у нее в случае успешного осуществления инициированного Россией проекта «Северный поток 2».

«Если проект «Северный поток 2» будет осуществлен и Россия будет поставлять Германии и странам ЕС 35 млрд кубометров газа, отрезав тем самым Украину как главную транзитную страну, фактически тем самым Россия попытается исключить Украину как страну транзита нефти, исходя из этого Украина останется без поставок газа и окажется перед угрозой уязвимости энергобезопасности», — отметил Маисая и подчеркнул, что предложение США нацелено именно на решение этой проблемы Украины.

Что касается Грузии, для нее в этом вопросе «собака зарыта» именно в осуществлении проекта порта Анаклия.

«Грузия оказалась бы в этом проекте в случае наличия глубоководного порта, где была бы установлена платформа сжиженного газа», — подчеркивает эксперт.