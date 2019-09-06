Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Нобелевский лауреат по литературе, писатель Марио Варгас отменил свой визит в Тбилиси из-за упразднения Национального центра книги и Дома писателей Грузии. Об этом заявила грузинский переводчик Лана Каландия, сообщает 6 сентября издание «Новости-Грузия».

По её слова, визит перуанского писателя должен был состояться 17 сентября. Каландия отметила, что завершила перевод последней книги писателя «Разговор о «Соборое» в конце августа и планирует направить Варгасу переведенную книгу с личной просьбой приехать в Грузию.

Издательство «Интеллект», которое издает книгу, также планирует продолжить переговоры с писателем, чтобы организовать визит в 2020 году. Каландия считает, что упразднение Национального центра книги является политически мотивированным решением.

Напомним, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии приняло решение об упразднении Национального центра книги в рамках масштабной комплексной реформы.