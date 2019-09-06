Москва, , 12:16 — REGNUM Электронного голосование на выборах органов власти не заменит бумажного. Об этом заявил главный заместитель председателя Общественной палаты столицы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по состоянию на утро 6 сентября для участия в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму записалось 11 255 граждан.

«Это 2,25% от избирателей, которые смогут электронным образом проголосовать 8 сентября на выборах. Мы считаем, что это число достаточно для проведения эксперимента. Число еще не окончательное, каждого из них прозванивают и уточняют: правда ли он записался? Электронное голосование не заменяет бумажного. Так и останется. Мы не видим, каким образом можно вытеснить электронным голосованием бумажное», — сказал Венедиктов.

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