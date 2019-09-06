Москва, , 12:06 — REGNUM Повода для введения новых антироссийских санкций у президента США Дональда Трампа нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя предложение члены американского Конгресса.

«Американские конгрессмены продолжают искать поводы внедрить против России очередной санкционный пакет. На этот раз республиканцы Элиот Энгел и Майкл Маккол предложили ввести санкции в отношении Москвы из-за прошедших этим летом митингов в российской столице.

Основной аргумент — человеческий фактор. Парламентарии указывают, что в ходе демонстраций, как согласованных с властями, так и стихийных, было задержано большое количество людей, чьи права нарушались и нарушаются.

Вряд ли это повод для США вводить против РФ очередные санкции. Но как сигнал к адекватной оценке происходящего — вполне имеет право.

Ранее и президент России Владимир Путин указывал, что стороны не имели права доводить ситуацию до прямых столкновений, и что виновные в этом должны быть выявлены и наказаны.

Дальше, правда, ситуация стала разворачиваться несколько искаженным способом, но вполне в рамках текущей российской действительности.

Оснований для санкционного влияния здесь точно нет, поэтому риски этого сокращены до минимума. При всем при этом стоит признать, что тема проблемы с соблюдением прав человека в России освещается в СМИ России и за рубежом все острее», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против России предложили ввести американскому президенту Дональду Трампу члены Конгресса. Поводом названы протесты в Москве летом 2019 года.

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