Рязань, , 12:04 — REGNUM Начальник управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани Алексей Зимин ушёл в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 5 сентября 2019 года.

Исполнять обязанности начальника управления будет Екатерина Пронина, которая до этого времени являлась заместителем начальника ведомства, сообщает МедиаРязань. Алексей Зимин покинул свой пост после заседания Совета руководителей школ областного центра. На совещании обсуждались вопросы подготовки школ к учебному году.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение об увольнении прозвучало от вице-губернатора Игоря Грекова. Главе управления образования порекомендовали уйти из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей».

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