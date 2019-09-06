Москва, , 12:12 — REGNUM Механизм голосования «Мобильный избиратель» является гордостью Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на международной конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша гордость, наше ноу хау — «Мобильный избиратель», который снял все барьеры для возможности и доступности голосования», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что «Мобильный избиратель» — это механизм голосования избирателя по месту нахождения.

«То есть отменено «крепостное» избирательное право — появилась возможность проголосовать в любой точке страны, подав заявление о включении в список избирателей по месту реального нахождения», — отметила Элла Памфилова.

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