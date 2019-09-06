Киев, , 12:02 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко уходит от допросов с использованием сомнительных причин, заявил глава Государственного бюро расследований Украины (ГБУ) Роман Труба в своей Telegram-канале.

«Уход от допросов с использованием сомнительных причин — не очень эффективный сценарий для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту», — написал он, добавив, что бывшему президенту страны «все равно придется ходить на допросы».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 и 6 сентября Порошенко хотели допросить в рамках ряда уголовных дел, возбуждённых против него, однако он не пришел на допросы.

Напомним, ГБР ведет 11 уголовных дел против Порошенко. Среди них дела о захвате государственной власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия, о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Ранее суд дал разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.

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