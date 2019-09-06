Порт-Морсби, , 12:35 — REGNUM Верховный суд Папуа-Новой Гвинеи рассмотрит вопрос о правомерности избрания премьер-министром страны Джеймса Марапе. Слушание дела назначено на 20 сентября 2019 года, сообщил в пятницу, 6 сентября, адвокат лидера оппозиционной партии Национальный альянс Патрика Пруаича Филипп Табучи агентству Reuters по электронной почте.

Марапе был избран премьер-министром страны 30 мая в столице Порт-Морсби, через несколько недель беспорядков, которые привели к отставке его предшественника Питера О'Нила, потерявшего поддержку собственной партии, Народного национального конгресса.

В ходе процесса избрания нового премьер-министра лидер оппозиции Пруайч выдвинул кандидатуру О'Нила на этот пост, однако его кандидатура была отклонена спикером парламента.

Пруайч обратился с заявлением в Верховный суд, утверждая, что процесс выдвижения кандидатур был нарушен, а результат выборов недействителен.

«Вчера суд объявил, что Пруайч имеет право подать такой иск», — сообщил адвокат Филипп Табучи.

Слушание назначено на сентябрь.

Пресс-секретарь Марапе не дал комментариев по этому делу.