Киев, , 12:01 — REGNUM Журналисты оппозиционного украинского телеканала NewsOne обратились к главе Евросовета Дональду Туску. Текст обращения опубликован 6 сентября на сайте телеканала.

Туска попросили обратить внимание на состоянии свободы слова на Украине, а также повлиять на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, который вынес телеканалу третье предупреждение и обратился в суд с требованием отозвать его лицензию.

Напомним, Нацсовет Украины вынес своё решение на основании высказываний некоторых гостей, выступавших в студии телеканала. По мнению украинских чиновников, их высказывания имели признаки «языка вражды» и якобы разжигали ненависть в обществе.

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