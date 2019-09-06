Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM ООО «Храм Святой Екатерины» просят пересмотреть сумму ущерба по уголовному делу, возникшему после протестов против храма. Об этом сообщает ИА Znak.

В компанию, которой владеют два инвестора храма — гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, — обратились с просьбой отказаться от заявленного ущерба в 923 тысячи рублей, нанесённого по факту сноса забора во время «храмовых» протестов. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное повреждение имущества — по данному производству уже есть один подозреваемый.

Обращение подписали не только протестующие общественники, но и православные активистки Оксана Иванова и Светлана Жданова, ранее активно выступавшая за строительство храма в сквере у Драмтеатра. Документ передан в офис ООО «Храм Святой Екатерины».

По мнению подписавших, примирение сторон поможет снять напряженность в «городском сообществе».

Напомним, ранее представители протеста направили ультиматум мэру Александру Высокинскому. Общественники потребовали предоставить градостроительную документацию по возможным площадкам для храма.

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