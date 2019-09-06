Тегеран, , 11:56 — REGNUM Санкции США в отношении России, Ирана, Кубы и Сирии являются попыткой добиться незаконных политических целей с помощью запугивания невинных людей, считает глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф. Соответствующую запись он сделал 6 сентября в своем Twitter.

«Экономический терроризм США против Кубы, Китая, России, Сирии и Ирана преднамеренно направлен против гражданских лиц, что является попыткой достичь незаконных политических целей, запугивая невинных людей», — написал глава МИД Ирана.

Он отметил, что в арсенал политических методов Вашингтона теперь включены «шантаж, взяточничество и пиратство», а также выразил свою поддержку Кубе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Вашингтон второй раз за текущую неделю ввёл дополнительные односторонние санкции по Ирану, включив в чёрный список девять граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, а также 16 компаний и шесть нефтяных танкеров.