Нальчик, , 11:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в единый день голосования состоятся выборы в парламент республики VI созыва. Всего в ходе выборов будут замещены 70 депутатских мандатов. В избирательном бюллетене представлены шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», передает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в законодательный орган власти проводятся в республике по пропорциональной системе. Новый состав парламента избирается на пять лет.

Напомним, предыдущие выборы в парламент Кабардино-Балкарии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. За 70 депутатских мандатов боролись 433 кандидата, зарегистрированные от девяти политических партий: «Единой России», «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Зеленых», «Патриотов России» и «Союза труда».

Явка избирателей Кабардино-Балкарии на избирательные участки по выборам депутатов в парламент республики пятого созыва, по данным избиркома КБР, составила 70%.

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